SON DAKİKA: Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Adliyeye sevk edildiler! Hakan Sabancı, Fikret Orman, Didem Soydan ve...

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının son dalgası kapsamında Narkotik Şube polisi iş, spor ve magazin dünyasından belirlediği 16 kişiden 14'ünü gözaltına aldı.
Operasyon esnasında yurt dışında bulunan oyuncu Hande Erçel ve reklamcı Kaan Mellart hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltına alınanlardan, çarşamba günü Adli Tıp Kurumu'na götürülerek saç ve kan örnekleri alındı.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
Gözaltına alınan isimler şöyle: Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, manken Güzide Aksoy (Güzide Duran), iş insanı Hakan Sabancı, iş insanı Kerim Sabancı, iş insanı Sezgin Köysüren, manken Didem Soydan, oyuncu Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Onur Talay, Ferhat Aydın ve Mustafa Tari.
