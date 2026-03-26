SON DAKİKA: Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Adliyeye sevk edildiler! Hakan Sabancı, Fikret Orman, Didem Soydan ve...

Giriş Tarihi: 26.03.2026 09:55 Son Güncelleme: 26.03.2026 10:11

Son dakika haberi: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray eski Başkanı ve iş adamı Burak Elmas, Beşiktaş eski Başkanı ve iş adamı Fikret Orman, iş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı ile mankenler Didem Soydan ve Güzide Duran’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ali Rıza AKBULUT
  • ABONE OL

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının son dalgası kapsamında Narkotik Şube polisi iş, spor ve magazin dünyasından belirlediği 16 kişiden 14'ünü gözaltına aldı.

Operasyon esnasında yurt dışında bulunan oyuncu Hande Erçel ve reklamcı Kaan Mellart hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltına alınanlardan, çarşamba günü Adli Tıp Kurumu'na götürülerek saç ve kan örnekleri alındı.

14 kişi gözaltında kaldıkları bir günün ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Gözaltına alınan isimler şöyle: Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, manken Güzide Aksoy (Güzide Duran), iş insanı Hakan Sabancı, iş insanı Kerim Sabancı, iş insanı Sezgin Köysüren, manken Didem Soydan, oyuncu Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Onur Talay, Ferhat Aydın ve Mustafa Tari.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz