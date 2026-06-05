Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Feyza Civelek ve Blok3’ün uyuşturucu test sonucu çıktı!
Giriş Tarihi: 5.06.2026 17:05 Son Güncelleme: 5.06.2026 17:27

SON DAKİKA... Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Feyza Civelek ve Blok3’ün uyuşturucu test sonucu çıktı!

SON DAKİKA... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmış, ünlülerin doktoru Mehmet Rahşan tutuklanmıştı. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli tıp kurumuna kan ve saç örneği veren 15 ünlünün test sonucu çıktı. Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat, Zehra Hanzade Gürkanlar, Fatma Uludan Gugu, Blok 3 mahlaslı Hakan Aydın, Mehmet Rahşan, Kübra İmren Siyahdemir, Feyza Civelek, Yaşar Özdaş ve Osman Haktan Canevi'nin test sonucu pozitif çıktı.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ Yaşam
SON DAKİKA... Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Feyza Civelek ve Blok3’ün uyuşturucu test sonucu çıktı!
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Serenay Sarıkaya Mabel Matiz ve Berkay Şahin gibi kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınmalarının ardından adli tıp kurumuna test veren ünlülerden 15'inin test sonucu ortaya çıktı.

OYUNCU ONUR TUNA'NIN TESTİNDE ESRAR ÇIKTI

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Onur Tuna'nın testinde esrar etken maddesi THC çıktı. Öte yandan sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat'ın da testinde esrar etken maddesi saptanırken, Zehra Hanzade Gürkanlar'ın da kan ve saçında kokain metabolitleri tespit edildi.

BLOK 3 MAHLASLI HAKAN AYDIN'IN SAÇINDA ESRAR ETKEN MADDESİ SAPTANDI

Soruşturma kapsamında adı geçen ünlü rapçi Blok3 mahlaslı Hakan Aydın'ın saç örneğinde esrar etken maddesi saptandı.

NİRAN ÜNSAL'IN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Niran Ünsal olarak kamuoyunda tanınan şarkıcı Fatma Uludan Gugu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Gugu'nun kan, idrar ve saçında esrar ve kokain tespit edildi.

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OYUNCU FEYZA CİVELEK'İN KANINDA VE SAÇINDA KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında ATK'ya test veren Oyuncu Feyza Civelek'in de kakında ve saçında kokain tespit edildi.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKANLAR
Onur Tuna
Özgür Deniz Cellat
Osman Haktan Canevi
Zehra Hanzade Gürkanlar
Fatma Uludan Gugu (Niran Ünsal)
Hakan Aydın (Blok3)
Mehmet Rahşan
Kübra İmren Siyahdemir
Feyza Civelek
Yaşar Özdaş

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKANLAR
Tuğçe Postoğlu
Cansu Tekin
Berkay Şahin
Mirgün Cabas
Serenay Sarıkaya

#HAKAN AYDIN

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