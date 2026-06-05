SON DAKİKA... Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Feyza Civelek ve Blok3’ün uyuşturucu test sonucu çıktı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Serenay Sarıkaya Mabel Matiz ve Berkay Şahin gibi kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınmalarının ardından adli tıp kurumuna test veren ünlülerden 15'inin test sonucu ortaya çıktı.