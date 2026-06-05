SON DAKİKA... Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Feyza Civelek ve Blok3’ün uyuşturucu test sonucu çıktı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Serenay Sarıkaya Mabel Matiz ve Berkay Şahin gibi kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınmalarının ardından adli tıp kurumuna test veren ünlülerden 15'inin test sonucu ortaya çıktı.
OYUNCU ONUR TUNA'NIN TESTİNDE ESRAR ÇIKTI
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Onur Tuna'nın testinde esrar etken maddesi THC çıktı. Öte yandan sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat'ın da testinde esrar etken maddesi saptanırken, Zehra Hanzade Gürkanlar'ın da kan ve saçında kokain metabolitleri tespit edildi.
BLOK 3 MAHLASLI HAKAN AYDIN'IN SAÇINDA ESRAR ETKEN MADDESİ SAPTANDI
Soruşturma kapsamında adı geçen ünlü rapçi Blok3 mahlaslı Hakan Aydın'ın saç örneğinde esrar etken maddesi saptandı.
NİRAN ÜNSAL'IN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI
Niran Ünsal olarak kamuoyunda tanınan şarkıcı Fatma Uludan Gugu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Gugu'nun kan, idrar ve saçında esrar ve kokain tespit edildi.
OYUNCU FEYZA CİVELEK'İN KANINDA VE SAÇINDA KOKAİN TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında ATK'ya test veren Oyuncu Feyza Civelek'in de kakında ve saçında kokain tespit edildi.
TEST SONUCU POZİTİF ÇIKANLAR
Onur Tuna
Özgür Deniz Cellat
Osman Haktan Canevi
Zehra Hanzade Gürkanlar
Fatma Uludan Gugu (Niran Ünsal)
Hakan Aydın (Blok3)
Mehmet Rahşan
Kübra İmren Siyahdemir
Feyza Civelek
Yaşar Özdaş
TEST SONUCU NEGATİF ÇIKANLAR
Tuğçe Postoğlu
Cansu Tekin
Berkay Şahin
Mirgün Cabas
Serenay Sarıkaya