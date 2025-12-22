Son dakika: Ünlülerin gizli durağı ’Kütüphane’ye narkotik darbesi! İşletme müdürü Yaşar Koz gözaltında

ADLİ TIP RAPORLARI BELİRLEYİCİ OLUYOR

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; gözaltına alınan isimlerden alınan kan ve saç örnekleri en kritik delil niteliği taşıyor. Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin kan örnekleri negatif çıksa da, geçmişe dönük kullanım tespiti yapan saç analizlerinde kokain ve esrar metabolitlerine rastlandığı iddia edilmişti. Emrullah Erdinç'in de benzer bir prosedürden geçeceği ve sağlık kontrolünün ardından sorgusuna başlanacağı bildirildi.

