SON DAKİKA! Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Sinem Dedetaş dahil 4 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı F.D, Başkan Danışmanı Ulaş Meydan, Özel Kalem Alihan Koçoğlu, Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ve ilgili birim amirleri ile personelin yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptıkları yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ile bazı şüphelilerin ifadeleri üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" suçlarından soruşturma başlatıldı.