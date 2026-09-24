SON DAKİKA... Üsküdar’da feci kaza! Otomobil kaldırıma çıkıp öğrencilere çarptı: Yaralılar var!

KALDIRIMA ÇIKIP ÖĞRENCİLERE ÇARPTI

Çarpmanın ardından sürücüsü Türer'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak burada yürüyen 4 lise öğrencisine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 4 öğrenci ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.