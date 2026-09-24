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Giriş Tarihi: 24.09.2026 12:25

SON DAKİKA... Üsküdar’da feci kaza! Otomobil kaldırıma çıkıp öğrencilere çarptı: Yaralılar var!

SON DAKİKA... İstanbul Üsküdar’da meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Önündeki araca çarptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Otomobil, okula giden lise öğrencilerine çarparken o anlar kameraya böyle yansıdı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
SON DAKİKA... Üsküdar’da feci kaza! Otomobil kaldırıma çıkıp öğrencilere çarptı: Yaralılar var!
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Kaza, saat 09.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi'nde bulunan Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yakup Müjdat Türer'in (73) kullandığı 34 KG 3055 plakalı otomobil, Nail Vurgen'in kullandığı 34 DR 9965 plakalı otomobile çarptı.

KALDIRIMA ÇIKIP ÖĞRENCİLERE ÇARPTI

Çarpmanın ardından sürücüsü Türer'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak burada yürüyen 4 lise öğrencisine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 4 öğrenci ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde ve okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ÜSKÜDAR #KAZA

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