SON DAKİKA: Üstüne ağaç düşen İbrahim Yıldız’dan sevindiren haber! İki aydır komadaydı...

15 Ağustos'ta İstanbul Kartal'da yaşanan talihsiz bir olay sonucu ağır yaralanan oyuncu İbrahim Yıldız'ın sevenlerine umut veren bir gelişme yaşandı. Şiddetli fırtına sırasında yoldan geçen Yıldız, savrulan bir plastik tabureyi yakalamak isterken devrilen ağacın altında kalmış ve acilen hastaneye kaldırılmıştı.
YOĞUN BAKIMDAN SEVİNDİREN HABER: HAYATİ TEHLİKE KALMADI
Olayın ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören İbrahim Yıldız'ın sağlık durumuyla ilgili beklenen güzel haber geldi. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, genç oyuncu hayati tehlikeyi atlattı. İki aydır süren tedavi sürecinde büyük bir mücadele veren Yıldız'ın gösterdiği iyileşme, ailesini, meslektaşlarını ve hayranlarını sevince boğdu.
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan iyi haber geldi | Video