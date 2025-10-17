Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Üstüne ağaç düşen İbrahim Yıldız'dan sevindiren haber! İki aydır komadaydı...
Giriş Tarihi: 17.10.2025 14:31 Son Güncelleme: 17.10.2025 14:48

SON DAKİKA: Üstüne ağaç düşen İbrahim Yıldız'dan sevindiren haber! İki aydır komadaydı...

Son dakika haberleri... Aylar önce yaşanan o korkunç kazanın ardından sessizliğe bürünmüştü… “Duy Beni” dizisiyle tanınan genç oyuncudan sonunda beklenen haber geldi. Doktorlar gelişmeyi açıkladı…

SON DAKİKA: Üstüne ağaç düşen İbrahim Yıldız’dan sevindiren haber! İki aydır komadaydı...

15 Ağustos'ta İstanbul Kartal'da yaşanan talihsiz bir olay sonucu ağır yaralanan oyuncu İbrahim Yıldız'ın sevenlerine umut veren bir gelişme yaşandı. Şiddetli fırtına sırasında yoldan geçen Yıldız, savrulan bir plastik tabureyi yakalamak isterken devrilen ağacın altında kalmış ve acilen hastaneye kaldırılmıştı.

YOĞUN BAKIMDAN SEVİNDİREN HABER: HAYATİ TEHLİKE KALMADI

Olayın ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören İbrahim Yıldız'ın sağlık durumuyla ilgili beklenen güzel haber geldi. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, genç oyuncu hayati tehlikeyi atlattı. İki aydır süren tedavi sürecinde büyük bir mücadele veren Yıldız'ın gösterdiği iyileşme, ailesini, meslektaşlarını ve hayranlarını sevince boğdu.

Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan iyi haber geldi | Video

BİR DİZİ AMELİYAT SONRASI TABURCU OLACAK

"Muhteşem Yüzyıl," "Bir Zamanlar Kıbrıs" ve "Duy Beni" gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncunun, tam olarak sağlığına kavuşması için bir dizi ameliyat daha geçirmesi bekleniyor.

Gerekli operasyonların tamamlanmasının ardından Yıldız'ın taburcu edilerek fiziksel rehabilitasyon sürecine başlayacağı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Üstüne ağaç düşen İbrahim Yıldız'dan sevindiren haber! İki aydır komadaydı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz