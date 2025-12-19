SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonu! Oyuncu Ezgi Eyüboğlu test verdi, serbest bırakıldı



GİZEM TÜREDİ

Ayrıca, operasyonun teknik detayları ve ele geçirilen materyaller ışığında şüpheli Saim Macit hakkında da "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapılmasına karar verildi. Emniyet güçlerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, farklı suç dosyalarından aranan bu isimlerin adli makamlara sevk süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonu! Oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil 8 kişi gözaltında! | Video