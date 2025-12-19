SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonu! Oyuncu Ezgi Eyüboğlu test verdi, serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.
Adli Tıp Kurumu'na test veren Ezgi Eyüboğlu ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Soruşturmanın genişleyen kapsamı doğrultusunda, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüpheliler hakkında da farklı suçlamalarla adli işlem başlatıldı. Bu çerçevede, Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.
Ayrıca, operasyonun teknik detayları ve ele geçirilen materyaller ışığında şüpheli Saim Macit hakkında da "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapılmasına karar verildi. Emniyet güçlerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, farklı suç dosyalarından aranan bu isimlerin adli makamlara sevk süreçlerinin devam ettiği bildirildi.
5 LİKİT UYUŞTURUCU, 8 TABLET UYUŞTURUCU, ÇOK SAYIDA APARAT...
Gerçekleştirilen narkotik operasyonu kapsamında, güvenlik güçleri tarafından 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan detaylı aramalarda, çeşitli çaplarda ruhsatlı ve ruhsatsız tabancaların yanı sıra kurusıkı silahlar ile bunlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.
Maddi deliller arasında 8 tablet uyuşturucu hap, kristal formda uyuşturucu maddeler ve 5 adet likit uyuşturucu ile içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 51 adet kartuş olduğu belirlendi.
Emniyet birimleri, uyuşturucu ticaretinde kullanılan çok sayıda aparatın yanı sıra bir adet uyuşturucu madde öğütücüsüne de el konuldu. Aramalar neticesinde suç organizasyonunun mali boyutuna ilişkin ilginç bulgulara da rastlandı.
Üstünde ve altında gerçek 100'er dolarlık banknotların bulunduğu deste görünümlü boş kağıtlar ile orta kısımları kesilmiş 19 adet sahte dolar ele geçirilmiş olup, konuyla ilgili tahkikat derinleştirildi.