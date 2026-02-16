Son dakika | Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: İşte testleri pozitif çıkan fenomenler!

Son dakika: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında 31 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da şafak operasyonu gerçekleştirmiş, eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri yapılmıştı. Muğla'da yapılan aramalarda; Esrar, 7.65 milimetre çapında tabanca ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirilmişti.
Barış Murat Yağcı
ÜNLÜ FENOMENLER GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında, "Konuşanlar" isimli talk show programının sunucusu ve içerik üreticisi Hasan Can Kaya, şarkıcı Yusuf Aktaş (Reynmen), rap/trap şarkıcısı Emirhan Çakal ile birlikte toplam 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yurtdışında bulunan 9 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden geçen hafta Survivordan elenen Barış Murat Yağcı ile yurt dışından dönen Enes Batur Sungurtekin'de gözaltına alınmıştı.
Ahmet Can Dündar
TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI
Kan ve saç örneği alınan şüphelilerden test sonucu pozitif çıkan isimler şöyle sıralandı:
Şarkıcı Yusuf Aktaş (Reynmen), rap/trap şarkıcısı Emirhan Çakal, TikTok fenomeni Ahmet Can Dündar ve sosyal medya fenomeni Mert Eren Bülbül'ün testi pozitif çıktı.
Yusuf Aktaş (Reynmen)
TESTİ NEGATİF ÇIKANLAR
Soruşturma kapsamında test sonucu negatif çıkan isim ise geçen hafta Survivor yarışmasından elenip İstanbul Havalimanında gözaltına alınan Barış Murat Yağcı'nın testi negatif çıktı.
Emirhan Çakal
Mert Eren Bülbül