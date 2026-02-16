Son dakika | Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: İşte testleri pozitif çıkan fenomenler!

Son dakika: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 31 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da şafak operasyonu gerçekleştirmiş, eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri yapılmıştı. Muğla'da yapılan aramalarda; Esrar, 7.65 milimetre çapında tabanca ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirilmişti.