Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme: Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli adliyede!
Giriş Tarihi: 20.02.2026 12:55 Son Güncelleme: 20.02.2026 13:04

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında otellerde düzenlenen uyuşturucu partilerine katıldığına yönelik hakkında ifadeler yer almıştı. Denizli, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılmıştı. Belediye Başkanı Lal Denizli, ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne geldi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU Yaşam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Çeşme'de otellerde uyuşturucu partilerine katıldığı belirtilen CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli soruşturmaya eklenmişti.

DOSYANIN YENİ ŞÜPHELİSİ LAL DENİZLİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Çeşme'de otellerde düzenlenen uyuşturucu partilerine katıldığı belirlenen Çeşme Belediye Başkanı Denizli şüpheli sıfatıyla soruşturmaya eklendi. Denizli, "uyuşturucu kullanımına yer temin etmek" ve "uyuşturucu kullanmak" suçunda ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrılmıştı.

İFADEYE GELDİ

Lal Denizli, ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.

