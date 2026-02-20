SON DAKİKA... Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme: Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli adliyede!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Çeşme'de otellerde uyuşturucu partilerine katıldığı belirtilen CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli soruşturmaya eklenmişti.
DOSYANIN YENİ ŞÜPHELİSİ LAL DENİZLİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Çeşme'de otellerde düzenlenen uyuşturucu partilerine katıldığı belirlenen Çeşme Belediye Başkanı Denizli şüpheli sıfatıyla soruşturmaya eklendi. Denizli, "uyuşturucu kullanımına yer temin etmek" ve "uyuşturucu kullanmak" suçunda ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrılmıştı.
İFADEYE GELDİ
Lal Denizli, ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.