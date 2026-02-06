Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme: Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya ile 19 şüpheli adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 6.02.2026 10:16 Son Güncelleme: 6.02.2026 10:26

SON DAKİKA... Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme: Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya ile 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasına iş insanı Şeyhmus Tatlıcı da eklendi. 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması çok yönlü devam ediyor. Soruşturma kapsamında eşzamanlı bir operasyon düzenlendi. Aralarında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya, Etiler'deki Beca isimli mekânın işletme müdürü Bahadır Gürceer, fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan isimler arasına iş insanı Şeyhmus Tatlıcı da eklendi. 20 şüphelinin bugün emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmedi bekleniyor.

İTİRAFÇI İFADESİ SARSTI

İtirafçı olan 'Yılan' kod adlı eskort Yasmin Yürük, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası işadamı Hüseyin Köksal'la bir kez lüks bir rezidansta buluştuğunu dile getirmişti. Yürük, Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ile 2022'de Bodrum'da 15 bin dolar karşılığında görüştüğünü söyledi. Yürük, "Cinsel ilişkiyi uyuşturucusuz yapamayacağını, benim de uyuşturucu madde içmemi söyledi. Yüksek dozda uyuşturucu kullanıyordu" demişti.

