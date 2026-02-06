SON DAKİKA... Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme: Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya ile 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

İTİRAFÇI İFADESİ SARSTI

İtirafçı olan 'Yılan' kod adlı eskort Yasmin Yürük, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası işadamı Hüseyin Köksal'la bir kez lüks bir rezidansta buluştuğunu dile getirmişti. Yürük, Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ile 2022'de Bodrum'da 15 bin dolar karşılığında görüştüğünü söyledi. Yürük, "Cinsel ilişkiyi uyuşturucusuz yapamayacağını, benim de uyuşturucu madde içmemi söyledi. Yüksek dozda uyuşturucu kullanıyordu" demişti.