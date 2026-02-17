Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme! Şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Giriş Tarihi: 17.02.2026 15:37 Son Güncelleme: 17.02.2026 15:39

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Çeşme'de otellerde uyuşturucu partilerine katıldığı belirtilen CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında uyuşturucu kullanımına yer temin etmek ve uyuşturucu kullanmak suçundan soruşturmaya eklenmişti. Lal Denizli, şüpheli olarak ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrılmıştı.

ŞARKICI EDİS'E YAKALAMA KARARI

Yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Edis aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Edis'in Lal Denizli ile arkadaş olduğu ileri sürüldü.

Ayrıntılar geliyor

