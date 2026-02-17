HaberlerYaşam Haberleri
SON DAKİKA... Züber markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt'a uyuşturucu gözaltısı!
Giriş Tarihi: 17.02.2026 09:04Son Güncelleme: 17.02.2026 09:27
SON DAKİKA... Züber markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt'a uyuşturucu gözaltısı!
SON DAKİKA... Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda, Züber markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt gözaltına alındı.
SON DAKİKA... Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda, Züber markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt gözaltına alındı.
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin
Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Züber markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt'a uyuşturucu gözaltısı!