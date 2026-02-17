SON DAKİKA... Züber markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt’a uyuşturucu gözaltısı!

SON DAKİKA... Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda, Züber markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt gözaltına alındı.

