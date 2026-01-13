SON DAKİKA Valiliklerden art arda açıklama: Yarın okullar tatil mi? İşte 14 Ocak’ta kar tatili olan iller

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt ararken, valiliklerden yapılan son dakika açıklamalarıyla birlikte kar tatili listesi güncellendi. Peki, 14 Ocak yarın okullar var mı, hangi illerde yok? İşte kar tatil olan iller…
Meteoroloji uyarılarının ardından valiliklerden gelen açıklamalarla birlikte birçok ilde 14 Ocak Çarşamba günü okullar tatil edildi.
İşte, kar tatili olan iller listesi...
Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi.
Alınan karar kapsamında resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler, Mesleki Eğitim Merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetleri durduruldu. Valilikten yapılan açıklamada, eğitime ara verilen günlerde malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları, hamile kamu çalışanları ile çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul veya özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.
Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildi.
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 14 Ocak 2026 Çarşamba günü, ilimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.
Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde dün başlayan ve halen devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğine dikkat çekilerek, "Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" denildi.
Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, alınan meteorolojik verilere göre hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, bu durumun il genelinde yoğun buzlanma ve don olaylarına yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, don ve buzlanma nedeniyle özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ile trafik güvenliği açısından oluşabilecek risklerin göz önünde bulundurulduğu ifade edilerek, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 1 gün daha ara verildi.
Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Ocak Salı günü başlayan kar yağışının gece saatlerine kadar aralıklarla süreceğinin, düşen sıcaklıklarla birlikte özellikle sabah saatlerinde yoğun buzlanma görüleceğinin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava şartlarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edilerek, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 14 Ocak 2026 Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.
Valilik, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, malul, ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu veya ilkokula giden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını bildirdi.
Rize'nin İkizdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Rize'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreleri aştığı İkizdere ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Ocak 2026 Çarşamba günü eğitime bir süreyle ara verildiği duyuruldu.