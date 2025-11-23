SON DAKİKA: Van’da avukat vahşeti! Otel sahibi baba ve oğlunu katletti!

Van'ın en işlek bölgelerinden İpekyolu ilçesi, Bahçıvan Mahallesi'nde bulunan bir otelde sabaha karşı (yaklaşık saat 03.00 sularında) yaşanan dehşet verici olay, şehirde büyük yankı uyandırdı. Edinilen ilk bilgilere göre, avukat B.K.'nın otele gelmesiyle birlikte otel sahipleri baba ve oğlu arasında şiddetli bir tartışma başladı.
VAN CİNAYETİNDE ŞOK GELİŞME: AVUKAT B.K. GÖZALTINDA
Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle birlikte, avukat B.K. silahını çekerek otel sahibi baba ve oğlunu vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.