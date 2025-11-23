Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Van'da avukat vahşeti! Otel sahibi baba ve oğlunu katletti!
Giriş Tarihi: 23.11.2025 11:03

SON DAKİKA: Van'da avukat vahşeti! Otel sahibi baba ve oğlunu katletti!

Gündem Van'da sarsıcı bir cinayet haberiyle çalkalanıyor. İpekyolu ilçesindeki bir otelde çıkan tartışma kanlı bitti. Avukat B.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı otel sahibi baba ve oğlunu silahla vurarak öldürdü. İşte olayın detayları ve son gelişmeler...

DHA Yaşam
SON DAKİKA: Van’da avukat vahşeti! Otel sahibi baba ve oğlunu katletti!

Van'ın en işlek bölgelerinden İpekyolu ilçesi, Bahçıvan Mahallesi'nde bulunan bir otelde sabaha karşı (yaklaşık saat 03.00 sularında) yaşanan dehşet verici olay, şehirde büyük yankı uyandırdı. Edinilen ilk bilgilere göre, avukat B.K.'nın otele gelmesiyle birlikte otel sahipleri baba ve oğlu arasında şiddetli bir tartışma başladı.

VAN CİNAYETİNDE ŞOK GELİŞME: AVUKAT B.K. GÖZALTINDA

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle birlikte, avukat B.K. silahını çekerek otel sahibi baba ve oğlunu vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

AVUKAT VE AĞABEYİ EMNİYETTE

Olayın ardından avukat B.K. ve yanında bulunan ağabeyi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatılırken, hayatını kaybeden baba ve oğlunun cansız bedenleri detaylı otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Van Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı. Tartışmanın çıkış nedeni ve cinayete yol açan sebepler üzerinde titizlikle duruluyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Van'da avukat vahşeti! Otel sahibi baba ve oğlunu katletti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz