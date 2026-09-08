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Giriş Tarihi: 8.09.2026 08:35 Son Güncelleme: 8.09.2026 08:42

SON DAKİKA... Vanlı Kara Haydar Mehmet Fatih Tançalan gözaltında! Çağla Öz ile düğününde takılan altın ve paralar için MASAK talebi!

SON DAKİKA... Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya paylaşımları sebebiyle Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletin kurumlarını aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı. Gece saatlerinde düzenlenen operasyonla Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı. Öte yandan düğün görüntülerine yansıyan yüksek miktardaki altın ve mal varlığının kaynağının tespiti için MASAK incelemesi talep edildiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA... Vanlı Kara Haydar Mehmet Fatih Tançalan gözaltında! Çağla Öz ile düğününde takılan altın ve paralar için MASAK talebi!
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SON DAKİKA... Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya paylaşımları sebebiyle Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletin kurumlarını aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı. Mehmet Fatih Tançalan, gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Öte yandan düğün görüntülerine yansıyan yüksek miktardaki altın ve mal varlığının kaynağının tespiti için MASAK incelemesi talep edildiği ortaya çıktı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.

25 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda (25 olay kaydı bulunan) şüpheli, 8 Eylül 2026 tarihinde gece saat 03.00 sıralarında Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alınmış; Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

#VAN

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SON DAKİKA... Vanlı Kara Haydar Mehmet Fatih Tançalan gözaltında! Çağla Öz ile düğününde takılan altın ve paralar için MASAK talebi!
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