SON DAKİKA... Vanlı Kara Haydar Mehmet Fatih Tançalan gözaltında! Çağla Öz ile düğününde takılan altın ve paralar için MASAK talebi!

SON DAKİKA... Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya paylaşımları sebebiyle Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletin kurumlarını aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı. Mehmet Fatih Tançalan, gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Öte yandan düğün görüntülerine yansıyan yüksek miktardaki altın ve mal varlığının kaynağının tespiti için MASAK incelemesi talep edildiği ortaya çıktı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.