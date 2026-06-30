SON DAKİKA | Vaşova-Tel Aviv seferinde uçak kaçırılma alarmı! Türk F-16’lar havalandı

Edinilen bilgiye göre, Polonya menşeili LOT Havayolları tarafından işletilen yolcu uçağı, Bulgaristan hava sahasında seyrettiği sırada uluslararası havacılıkta "uçak kaçırılma" anlamına gelen "7500" kodunu acil durum sinyali olarak geçti.

Söz konusu uçağın daha sonra Türk hava sahasına giriş yapması üzerine Türk makamları hızlıca harekete geçti. Hava aracı mürettebatı tarafından yapılan telsiz görüşmelerinde herhangi bir olumsuz durum bulunmadığı bildirilmiş olsa da uluslararası havacılık prosedürleri kapsamında gerekli tüm güvenlik tedbirleri en üst düzeyde alındı.

F-16'LAR YAKIN TAKİBE ALDI

Güvenlik önlemleri çerçevesinde, uçağın Türk hava sahasına girdiği andan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki adet F-16 savaş uçağı havalandı. Savaş uçakları, yolcu uçağını yakın takibe alarak hava sahasını terk edene kadar refakat görevini yürüttü.

Yapılan diplomatik ve teknik görüşmeler neticesinde, Bulgaristan makamlarının Burgaz Havalimanı'na iniş izni vermesinin ardından, uçağın yeniden Türk hava sahasını kullanmasına müsaade edildi. F-16 jetleri, uçağa güvenli bölgeye geçene kadar eşlik etmeyi sürdürdü.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA: "PİLOT HATASI"

Söz konusu yolcu uçağı, yerel saatle 17.12'de Bulgaristan'ın Burgaz Havalimanı'na sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi.

Olayın ardından LOT Havayolları tarafından yapılan ilk açıklamada, pilotun yanlış kod bildirmesi sonucu uçağın sinyal verdiğinin tespit edildiği, fiili bir kaçırma vakasının veya güvenlik tehdidinin söz konusu olmadığı aktarıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör