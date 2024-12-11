SON DAKİKA: WhatsApp çöktü mü? 11 Aralık Whatsapp mesajlar neden gitmiyor, sorun nedir, ne zaman düzelir?

Birçok kullanıcı, "WhatsApp mesajlarım gönderilemiyor" şeklinde şikayetlerde bulunarak, platformda yaşadıkları erişim sorunlarını dile getirdi. Bu sıkıntılarla ilgili olarak kullanıcılar, WhatsApp'ın resmi hesaplarına başvurarak çözüm arıyor. Peki, 11 Aralık 2024 tarihinde WhatsApp'ta yaşanan bu kesinti ne anlama geliyor ve sorun ne zaman çözülecek?
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?
Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Whatsapp'a erişim problemi yaşanıyor.
Kullanıcılar Whatsapp'ta mesajlarının iletilemediğini ifade ederken konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan'dan açıklama geldi.
WHATSAPP MESAJLARIM NEDEN GÖNDERİLEMİYOR?
Milyonlarca kullanıcı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a girerken uygulamaya erişimde zorluk yaşadı.
İLK AÇIKLAMA BAKAN YARDIMCISI FATİH SAYAN'DAN GELDİ!
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan konu ile ilişkin ilk açıklamayı X platformu üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Sayan yaptığı açıklamada;
"Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz
@TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." ifadelerine yer verdi.