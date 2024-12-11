SON DAKİKA: WhatsApp çöktü mü? 11 Aralık Whatsapp mesajlar neden gitmiyor, sorun nedir, ne zaman düzelir?

Birçok kullanıcı, "WhatsApp mesajlarım gönderilemiyor" şeklinde şikayetlerde bulunarak, platformda yaşadıkları erişim sorunlarını dile getirdi. Bu sıkıntılarla ilgili olarak kullanıcılar, WhatsApp'ın resmi hesaplarına başvurarak çözüm arıyor. Peki, 11 Aralık 2024 tarihinde WhatsApp'ta yaşanan bu kesinti ne anlama geliyor ve sorun ne zaman çözülecek?