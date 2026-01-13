Son Dakika: X çöktü mü? 13 Ocak Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Twitter (X) uygulamasında 13 Ocak 2026 akşam saatlerinde meydana gelen erişim problemleri sonrası kullanıcılar hesaplarını kontrol etmeye başladı. Akış yenilenmemesi ve bağlantı sorunları sonrası platformda genel bir çökme olup olmadığı merak ediliyor. Peki, X çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
Küresel raporlamalar çerçevesinde saat 17.00 itibariyle sorun yaşandığı aktarılıyor.
ABD, İngiltere, Kanada, Avusturya, Portekiz ve Almanya gibi ülkeleri de içerisine alan kesintinin, küresel çapta olduğu gözlemleniyor.
X platformunda yaşanan erişim sorunlarının ne zaman giderileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Teknik problemin çözülmesinin ardından gelişmeler haberimize eklenecektir.