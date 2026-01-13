Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika: X çöktü mü? 13 Ocak Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 13.01.2026 17:56 Son Güncelleme: 13.01.2026 17:59

Son Dakika: X çöktü mü? 13 Ocak Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

X çöktü mü son dakika haberleri arasında yer aldı. 13 Ocak 2026 Salı günü Twitter (X) kullanıcıları uygulamada yaşanan teknik sorunlarla birlikte erişim problemlerini araştırmaya başladı. Akış yenileme hatası ve giriş sorunları yaşayan kullanıcılar, platformda genel bir kesinti olup olmadığını merak ediyor. Peki; 13 Ocak 2026 Twitter çöktü mü, neden açılmıyor?

Son Dakika: X çöktü mü? 13 Ocak Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
  • ABONE OL

Twitter (X) uygulamasında 13 Ocak 2026 akşam saatlerinde meydana gelen erişim problemleri sonrası kullanıcılar hesaplarını kontrol etmeye başladı. Akış yenilenmemesi ve bağlantı sorunları sonrası platformda genel bir çökme olup olmadığı merak ediliyor. Peki, X çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ?

Küresel raporlamalar çerçevesinde saat 17.00 itibariyle sorun yaşandığı aktarılıyor.

ABD, İngiltere, Kanada, Avusturya, Portekiz ve Almanya gibi ülkeleri de içerisine alan kesintinin, küresel çapta olduğu gözlemleniyor.

X NE ZAMAN DÜZELECEK?

X platformunda yaşanan erişim sorunlarının ne zaman giderileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Teknik problemin çözülmesinin ardından gelişmeler haberimize eklenecektir.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: X çöktü mü? 13 Ocak Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz