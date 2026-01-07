SON DAKİKA... Yalova SGK İl Müdürlüğü’nde kan donduran olay! Emeklilik başvurusu reddedilince dehşet saçtı: Zekeriya Polat’tan acı haber!

Olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Emeklilik şartları oluşmadığı için H.H.'nin başvurusu SGK tarafından reddedildi. Kuruma açtığı davayı da kaybeden H.H.'ye, kurum tarafından 40 bin TL vekalet ücreti dosya masrafı olarak tebliğ edildi. H.H., tebligat eline ulaşınca iddiaya göre kurum avukatı Zekeriya Polat'la görüşmek üzere, İl Müdürlüğü binasına geldi.