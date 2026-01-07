SON DAKİKA... Yalova SGK İl Müdürlüğü’nde kan donduran olay! Emeklilik başvurusu reddedilince dehşet saçtı: Zekeriya Polat’tan acı haber!

Olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Emeklilik şartları oluşmadığı için H.H.'nin başvurusu SGK tarafından reddedildi. Kuruma açtığı davayı da kaybeden H.H.'ye, kurum tarafından 40 bin TL vekalet ücreti dosya masrafı olarak tebliğ edildi. H.H., tebligat eline ulaşınca iddiaya göre kurum avukatı Zekeriya Polat'la görüşmek üzere, İl Müdürlüğü binasına geldi.
AVUKAT POLAT'A KURŞUN YAĞDIRDI
Avukatın odasında taraflar arasında tartışma çıktı. H.H. yanındaki tabancayla Avukat Zekeriya Polat'a ateş açtı. Polat, vücudunda isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, tabancasını yere bırakan H.H., çağırılan polislere teslim oldu.
HAYATINI KAYBETTİ
Yalova SGK İL Müdürlüğü'ndeki odasında, emekliliği reddedilen H.H. tarafından tabancayla vurulan Avukat Zekeriya Polat, yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı
'SGK AİLEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK Yalova İl Müdürlüğü'nde yaşanan saldırıya ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzde kıymetli çalışma arkadaşımız, Kurum Avukatımız Zekeriya Polat'ı alçak bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz. Kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. SGK ailemizin başı sağ olsun" dedi.
OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bakan Tunç: Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kurum avukatı Zekeriya Polat'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizi derinden üzen elim olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan gözaltına alınmıştır.
