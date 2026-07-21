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Giriş Tarihi: 21.07.2026 13:42 Son Güncelleme: 21.07.2026 13:43

SON DAKİKA! Yalova'da eğitim sırasında rahatsızlanan askeri öğrenci şehit oldu

Yalova'daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda eğitim sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Aynı eğitimde rahatsızlanan 3 öğrencinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

İHA
SON DAKİKA! Yalova’da eğitim sırasında rahatsızlanan askeri öğrenci şehit oldu
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Alınana bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde bulunan 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda sürdürülen eğitim sırasında Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin ile 3 askeri öğrenci rahatsızlandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan öğrencilerden Veli Bilgin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Diğer 3 öğrencinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Güneş çarpması sonucu şehit düştüğü değerendirilen Veli Bilgin'in naaşı memleketi Niğde'ye gönderilecek.

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SON DAKİKA! Yalova'da eğitim sırasında rahatsızlanan askeri öğrenci şehit oldu
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