SON DAKİKA… Yalova’da Muhammed Baca ile 14 aylık kızı İkra’ya öldüresiye dayak! Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 24.02.2026 13:29

SON DAKİKA… Türkiye, Yalova Çınarcık’ta yaşanan dehşetle sarsıldı… Muhammed Baca, çocuk gürültüsü nedeniyle aralarında husumet olan komşularının saldırısına kırıldı. Baca’nın burnu kırılırken 14 aylık kızı İkra’nın kafatası çatladı! Kan donduran olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İHA Yaşam
Alınan bilgiye göre, Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesinde bir sene önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada oturan E. ailesi arasında çocuk gürültüsü, park, kaçak balkon kapaması nedeniyle çok sayıda tartışma yaşandı.

Son olarak 20 Şubat 2026 tarihinde yaşanan olayda Muhammed Baca (34), kucağında 14 aylık kızı İkra varken Şener E.'nin çocuk scooterı ile saldırısına uğradı. Saldırıda babanın burnu kırılırken, kucağındaki 14 aylık çocuğu İkra'nın ise kafatası çatladı. Yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay sonrası gözaltına alınan Şener E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli Selvet E. ise serbest kaldı. Minik İkra, 3 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA!

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, jandarma geldikten sonra taraflar arasında tartışma çıkıyor. Selvet E.'nin yumruk salladığı baba, sonrasında yukarı sokağa çıkıyor.

Yukarı sokakta ise kadınlar arasında arbede yaşanıyor. Bu sırada Şener E. ise kamera açısında olmayan anda iddiaya göre baba ve kızını yaralıyor.

