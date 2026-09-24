SON DAKİKA | Yapay zekayı kullanarak Başkan Erdoğan ve Bakan Akın Gürlek ile fotoğraf oluşturmuştu! Mehmet Çakmak hakkında karar verildi...

SON DAKİKA | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Çakmak isimli şahsın WhatsApp durumunda yaptığı paylaşımlar üzerine "nüfuz ticareti" ve "halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayma" suçlarından soruşturma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, Çakmak'ın WhatsApp durumunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanında kendi fotoğraflarına da yer verdiği paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
FOTOĞRAFLARI YAPAY ZEKA İLE OLUŞTURMUŞ
Yapılan incelemelerde, söz konusu paylaşımların yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu tespit edildi. Çakmak'ın kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğu ve bu kişiler nezdinde hatırı sayıldığı yönünde bir izlenim oluşturduğu değerlendirildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alındıktan sonra mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilen şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mehmet Çakmak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.