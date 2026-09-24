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Giriş Tarihi: 24.09.2026 09:17 Son Güncelleme: 24.09.2026 09:18

SON DAKİKA | Yapay zekayı kullanarak Başkan Erdoğan ve Bakan Akın Gürlek ile fotoğraf oluşturmuştu! Mehmet Çakmak hakkında karar verildi...

SON DAKİKA | Ankara’da WhatsApp üzerinden yapılan dikkat çekici paylaşımlar, başsavcılığı harekete geçirdi. Mehmet Çakmak’ın durumunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’in fotoğraflarının yanında kendi fotoğraflarına da yer vermesi üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede fotoğrafların yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu belirlenirken, Çakmak hakkında karar verildi. İşte detaylar...

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA Yaşam
SON DAKİKA | Yapay zekayı kullanarak Başkan Erdoğan ve Bakan Akın Gürlek ile fotoğraf oluşturmuştu! Mehmet Çakmak hakkında karar verildi...
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SON DAKİKA | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Çakmak isimli şahsın WhatsApp durumunda yaptığı paylaşımlar üzerine "nüfuz ticareti" ve "halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayma" suçlarından soruşturma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, Çakmak'ın WhatsApp durumunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanında kendi fotoğraflarına da yer verdiği paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

FOTOĞRAFLARI YAPAY ZEKA İLE OLUŞTURMUŞ

Yapılan incelemelerde, söz konusu paylaşımların yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu tespit edildi. Çakmak'ın kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğu ve bu kişiler nezdinde hatırı sayıldığı yönünde bir izlenim oluşturduğu değerlendirildi.

4 AYRI SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Soruşturma kapsamında Mehmet Çakmak'ın adresi belirlendi. Şüpheli, 23 Eylül'de Keçiören ilçesindeki adresinde gözaltına alındı. 53 yaşında ve Ankara doğumlu olduğu belirtilen Çakmak'ın 4 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alındıktan sonra mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilen şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mehmet Çakmak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANKARA #RECEP TAYYİP ERDOĞAN #AKIN GÜRLEK

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