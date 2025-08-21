Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Yargıtay son sözü söyledi! O söz cinsel taciz sayıldı: “Kavun, karpuzları büyütmüşünüz”
SON DAKİKA | Yargıtay son sözü söyledi! O söz cinsel taciz sayıldı: “Kavun, karpuzları büyütmüşünüz”

Son dakika haberi: Yargıtay, parkta oturan 13 ve 14 yaşlarındaki kız çocuklarına “Kavun, karpuzları büyütmüşünüz” diyen sanık hakkında verilen beraat kararını bozdu. Yargıtay, söz konusu ifadelerin cinsel taciz suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtirken karar, cinsel taciz suçlarında sözlü tacizin de suç unsuru sayılabileceğine dair önemli bir içtihat örneği oluşturdu.

Son dakika haberi: Bir parkta yaşanan olayda, sanık N.M., bankta oturan 13 ve 14 yaşlarındaki kız çocuklarının yanına giderek "Erkek arkadaşınız var mı?" dedi.



Kendisinden rahatsız olan ve kalkıp gitmek isteyen kızların arkasından sanık "Kavun, karpuzları büyütmüşsünüz" dedi.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Bunun üzerine kız çocukları polise gidip şikayetçi oldu. Sanık N.M. hakkında cinsel taciz suçundan hazırlanan iddianame sonrasında yargılandı.



İlk derece mahkemesi, sanığın üzerine atılı cinsel taciz suçunu işlediğine dair dosya kapsamına uygun gerekçe göstermeksizin beraat kararı verdi.



CUMHURİYET SAVCISI İLE MAĞDUR KIZ İTİRAZ ETTİ

Mağdurlardan T. V.'nin avukatı ile Cumhuriyet Savcısı mahkemenin kararını Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, "Kavun, karpuzları büyütmüşsünüz" ifadelerinin cinsel taciz suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraat kararını oy birliğiyle bozdu.



Dosya yeniden yargılama yapılması için ilk derece mahkemesine gönderilirken karar Yargıtay içtihatlarına girdi.

