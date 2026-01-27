SON DAKİKA... Yargıtay’dan emsal boşanma davası kararı! Psikolojik tedavi gördüğünü eşinden gizleyen kadın...

Yargılama sırasında dinlenen tanıklar da kadının evlilik sürecinde toplum içinde normal olmayan tavır ve davranışlar sergilediğini beyan etti. Taraflar arasındaki mesajlaşma kayıtlarında ise kadının, psikolojik rahatsızlığını ve tedavi gördüğünü eşinden gizlediğini kabul ettiği tespit edildi.