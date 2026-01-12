Son Dakika yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı tatil olan iller açıklandı! Yarın hangi illerde okullar kapalı?

Kar tatili haberleri yurt genelinde gündemin ilk sırasına yerleşti. Valiliklerden art arda yapılan açıklamalar sonrası 13 Ocak Salı günü için birçok ilde okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler büyük bir heyecanla "Yarın okullar tatil mi, hangi illerde eğitim yok?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 13 Ocak Salı okullar var mı yok mu? İşte tatil olan illerin tam listesi...
Meteoroloji uyarılarının ardından valiliklerden gelen açıklamalarla birlikte birçok ilde 13 Ocak Salı günü okullar tatil edildi.
İşte, kar tatili olan iller listesi...
Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilçenin tamamında, 4 ilçenin de bazı okullarında eğitime bir gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Pazarcık ilçelerindeki kırsal mahallelerde bulunan bazı okullar için de 1 gün süreyle tatil kararı alındığı bildirildi.
Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitime 13 Ocak Salı günü de ara verildiğini duyurdu.
Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde beklenen kar yağışı ile buzlanma ve don riski nedeniyle 13 Ocak Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.