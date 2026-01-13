SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valiliklerden art arda açıklama: İşte 14 Ocak’ta kar tatili olan iller

ŞIRNAK

Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi.

Alınan karar kapsamında resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler, Mesleki Eğitim Merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetleri durduruldu. Valilikten yapılan açıklamada, eğitime ara verilen günlerde malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları, hamile kamu çalışanları ile çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul veya özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ARDAHAN

Ardahan il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Çarşamba günü ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Oluşması muhtemel olumsuzluklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar için tedbir amacıyla; 14 Ocak Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.