SON DAKİKA... Yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu: Dikkat çeken 460 milyon euro’luk kripto varlık detayı

HAKİMLİK KARARI ONADI

Bu kapsamda, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla; şüpheliye ait taşınır ve taşınmaz mallara, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para borsalarındaki varlıklara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen el koyma kararı alındı. El koyma işlemleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından da onaylandı.