SON DAKİKA… Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yeni dönem! Bukalemun sitelere karşı yapay zeka kıskacı: Ayak izi takibi böyle yapılacak!

YAPAY ZEKA EKOSİSTEMİ ANALİZ EDECEK

Planlanan yapay zekâ altyapısının temel işlevi, yasa dışı bahis ağlarına ait dijital izleri daha hızlı tespit etmek olacak. Sistemle, sürekli değişen internet adreslerinin ve teknik altyapıların takip edilmesi, farklı siteler arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması, dijital reklam ve yönlendirmelerin analiz edilmesi, şüpheli finansal hareketlerin daha hızlı fark edilmesi, farklı kurumların elde ettiği verilerin birlikte değerlendirilmesi hedefleniyor. Böylece yapay zekânın yalnızca "yasaklı siteyi bulma" amacıyla değil, yasa dışı bahis ekosisteminin tamamını analiz eden bir erken tespit mekanizması olarak kullanılması planlanıyor.