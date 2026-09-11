SON DAKİKA… Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yeni dönem! Bukalemun sitelere karşı yapay zeka kıskacı: Ayak izi takibi böyle yapılacak!

Dijitalleşme, yasa dışı bahis ve kumarın yayılma biçimini değiştirirken mücadele yöntemleri de buna göre yeniden şekilleniyor. İnternet sitelerinin sürekli adres değiştirmesi, sosyal medya üzerinden reklam yapılması, farklı ödeme yöntemlerinin kullanılması ve faaliyetlerin sınır ötesine taşınması, yalnızca tek tek sitelerin tespit edilmesine dayanan yöntemlerin ötesine geçilmesini gerektiriyor.
YAPAY ZEKA EKOSİSTEMİ ANALİZ EDECEK
Planlanan yapay zekâ altyapısının temel işlevi, yasa dışı bahis ağlarına ait dijital izleri daha hızlı tespit etmek olacak. Sistemle, sürekli değişen internet adreslerinin ve teknik altyapıların takip edilmesi, farklı siteler arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması, dijital reklam ve yönlendirmelerin analiz edilmesi, şüpheli finansal hareketlerin daha hızlı fark edilmesi, farklı kurumların elde ettiği verilerin birlikte değerlendirilmesi hedefleniyor. Böylece yapay zekânın yalnızca "yasaklı siteyi bulma" amacıyla değil, yasa dışı bahis ekosisteminin tamamını analiz eden bir erken tespit mekanizması olarak kullanılması planlanıyor.
ADRES DEĞİŞTİRME TAKTİĞİNE KARŞI
Yasa dışı bahis platformlarının en önemli avantajlarından biri, erişim engellerinin ardından yeni internet adresleriyle yeniden ortaya çıkabilmeleri. Bu nedenle yeni yaklaşımda yapay zekâ tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemi üzerinde çalışıldığı açıklandı. Amaç, platformların internet adresleri ve teknik altyapılarındaki değişiklikleri daha hızlı tespit ederek müdahale süresini kısaltmak. Buradaki temel fark, sistemin yalnızca mevcut adresleri araması değil, farklı dijital veriler arasındaki ilişkileri analiz ederek yeni bağlantıları da ortaya çıkarabilmesi.
PARA HAREKETLERİ DE SİSTEME GİRECEK
Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan hesaplar, ödeme yöntemleri ve para transferleri, ağın ortaya çıkarılmasında önemli bir veri kaynağı olarak değerlendiriliyor. 2025'te 6,3 milyar liralık varlığa el konulmasıyla finansal takip önemli bir mücadele aracı haline gelirken, 2026'da amaç bu kapasiteyi daha erken tespit ve daha hızlı analiz imkanlarıyla desteklemek.