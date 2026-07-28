Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Yatırım vaadiyle uluslararası Forex vurgununa Siber darbe: Polis 54 kişiyi gözaltına aldı
Giriş Tarihi: 28.07.2026 11:15

Son dakika: Yatırım vaadiyle uluslararası Forex vurgununa Siber darbe: Polis 54 kişiyi gözaltına aldı

İstanbul’da yatırım vaadiyle kurdukları çağrı merkezi üzerinden yurt dışındaki kişileri hedef alarak forex dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Siber polisinin baskınında 54 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Yatırım vaadiyle uluslararası Forex vurgununa Siber darbe: Polis 54 kişiyi gözaltına aldı
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, Şişli'de faaliyet gösteren bir çağrı merkezinin yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yaptığı ve uluslararası çapta faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda 28 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda 54 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyona ilişkin soruşturma ve şüpheliler hakkındaki tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL #ŞİŞLİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Yatırım vaadiyle uluslararası Forex vurgununa Siber darbe: Polis 54 kişiyi gözaltına aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA