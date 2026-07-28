Son dakika: Yatırım vaadiyle uluslararası Forex vurgununa Siber darbe: Polis 54 kişiyi gözaltına aldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.



Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, Şişli'de faaliyet gösteren bir çağrı merkezinin yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yaptığı ve uluslararası çapta faaliyet yürüttüğü belirlendi.



Elde edilen deliller doğrultusunda 28 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda 54 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyona ilişkin soruşturma ve şüpheliler hakkındaki tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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