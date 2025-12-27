SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi davasında çarpıcı gelişme: 3 sanık tahliye edildi!

Öte yandan mahkeme başkanı sanıklar Ali Aksu ve Gökhan Göziş hakkında, Özel Birinci Hastanesi'nde usulsüz fatura kesilmesi ve SGK'nın zarar uğratılmasına yönelik iddianame hazırlandığını ve bu dosya ile birleştirildiğini belirtti. Ayrıca 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan Dursun Eryılmaz, Hasan Basri Gök, Hilda Keykubad, İbrahim Oktay, Zeki Ötünç, Serenay Şenkalaycı, Songül Kaloğlu hakkında da iddianame hazırlandı. Son olarak Şeyhmuş Çelik hakkında, 'Resmi belgede sahtecilik" suçundan, Şenay Çalıkoğlu hakkında "Resmi belgede sahteciliğe yardım etme', Cem Türker Öztürk hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu istemiyle iddianame hazırlandığı ve bu dosyayla birleştiğini ifade edildi.