Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Yer İstanbul Esenyurt! İntihar ihbarı cinayet çıktı: Babasını tek kurşunla katletti!
Giriş Tarihi: 19.04.2026 07:52 Son Güncelleme: 19.04.2026 07:53

SON DAKİKA... İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri intihar ihbarı üzerine belirtilen adrese gitti. Olay yerinde yapılan incelemede, olayın intihar değil cinayet olduğu belirlendi. 25 yaşındaki Şenol Yıldız'ın 44 yaşındaki babası Hasan Yıldız'ı öldürdüğü tespit edildi. İşte detaylar...

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Serçe Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Silahla intihar ettiği iddia edilen Hasan Yıldız yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hasan Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay 112 Çağrı Merkezi'ne intihar olarak bildirildi.

BABASINI VURDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, apartmanda ve dairede inceleme yaptı. Olayın intihar olmadığı, aile içi tartışma sonucu meydana geldiği belirlenirken, silahı kullanan kişinin Hasan Yıldız'ın oğlu Şenol Yıldız olduğu tespit edildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli kısa sürede hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ise şüphelinin üst kattaki evinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

