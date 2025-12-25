SON DAKİKA... Yer İstanbul Şile! 10 yıldır görüşmediği oğlunun borcu nedeniyle babaya tehditler yağdırdılar: Seni havaya uçuracağız!

'BU İŞİ BAŞKA ŞEKİLDE HALLEDECEĞİZ'

Burada iki kişi Naim G.'nin odasına gelerek, oğlunun Mahmut E. ile ticaret yaptığını ve kendisinden alacağı olduğunu iddia etti. Naim G. ise oğluyla yaklaşık 10 yıldır görüşmediğini söyleyerek oğlunun borcunun kendisini ilgilendirmediğini ifade etti. Bu cevap sonrasında sinirlenen 2 kişiyle Naim G. arasında tartışma çıktı. Tartışmada şüpheli 2 kişi Naim G.'yi 'Bu işi başka şekilde halledeceğiz' diyerek tehdit ettikten sonra iş yerinden ayrıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.