SON DAKİKA... Yer Sakarya! Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı: Önce basın mensuplarına saldırdı ardından yanındakini suçladı!

Olay, Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi 9024. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İran vatandaşı M.J.'ye (31) ait ikamete giren Y.Y. (20) ve U.D. (22) isimli şüphelilerin; cüzdan, pasaport, 20 bin TL nakit para, 12 bin 760 TL değerinde İran tümeni ve 2 adet cep telefonunu çaldığı öne sürüldü. Evindeki eşyaların çalındığını fark eden M.J., durumu polis ekiplerine bildirdi.
HIRSIZLIK SUÇUYLA YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, hırsızlık şüphelileri Y.Y. ve U.D. kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
"BUNUN YANINDA OLDUĞUM İÇİN ALDILAR"
Gazetecilerin "Hırsızlık suçlamasını kabul ediyor musunuz" sorusuna "Etmiyorum" yanıtını veren şüpheli, "Evden 40 bin lira ve telefon çaldığınız iddia ediliyor, ne diyeceksiniz" sorusu üzerine ise "Hayır, bunun yanında olduğum için beni aldı savcı. Kamerayı araştırmadan beni cezaevine sokuyor. " diyerek tepki gösterdi.