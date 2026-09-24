SON DAKİKA... Yer Sakarya! Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı: Önce basın mensuplarına saldırdı ardından yanındakini suçladı!

"BUNUN YANINDA OLDUĞUM İÇİN ALDILAR"



Gazetecilerin "Hırsızlık suçlamasını kabul ediyor musunuz" sorusuna "Etmiyorum" yanıtını veren şüpheli, "Evden 40 bin lira ve telefon çaldığınız iddia ediliyor, ne diyeceksiniz" sorusu üzerine ise "Hayır, bunun yanında olduğum için beni aldı savcı. Kamerayı araştırmadan beni cezaevine sokuyor. " diyerek tepki gösterdi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör