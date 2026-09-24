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Giriş Tarihi: 24.09.2026 12:09

SON DAKİKA... Yer Sakarya! Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı: Önce basın mensuplarına saldırdı ardından yanındakini suçladı!

SON DAKİKA... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen olayda bir şahsın ikametine girerek para, döviz ve cep telefonlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Adliye çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren şüpheli ardından suçu arkadaşına attı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
SON DAKİKA... Yer Sakarya! Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı: Önce basın mensuplarına saldırdı ardından yanındakini suçladı!
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Olay, Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi 9024. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İran vatandaşı M.J.'ye (31) ait ikamete giren Y.Y. (20) ve U.D. (22) isimli şüphelilerin; cüzdan, pasaport, 20 bin TL nakit para, 12 bin 760 TL değerinde İran tümeni ve 2 adet cep telefonunu çaldığı öne sürüldü. Evindeki eşyaların çalındığını fark eden M.J., durumu polis ekiplerine bildirdi.

HIRSIZLIK SUÇUYLA YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, hırsızlık şüphelileri Y.Y. ve U.D. kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler Y.Y. ve U.D., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında polis aracına bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren U.D., ekiplere zor anlar yaşattı.

"BUNUN YANINDA OLDUĞUM İÇİN ALDILAR"

Gazetecilerin "Hırsızlık suçlamasını kabul ediyor musunuz" sorusuna "Etmiyorum" yanıtını veren şüpheli, "Evden 40 bin lira ve telefon çaldığınız iddia ediliyor, ne diyeceksiniz" sorusu üzerine ise "Hayır, bunun yanında olduğum için beni aldı savcı. Kamerayı araştırmadan beni cezaevine sokuyor. " diyerek tepki gösterdi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAKARYA #AKYAZI

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