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Giriş Tarihi: 15.08.2026 15:39

SON DAKİKA... Yol kenarındaki aracı ekipleri alarma geçirmişti! Dr. Erkut Karaca'dan acı haber: Viyadük altında cansız bedeni bulundu

SON DAKİKA... Düzce'deAnadolu Otoyolu Düzce geçişi 1. viyadükler mevkinde yol kenarında park halinde bulunan araç ekipleri alarma geçirdi. Bölgede yapılan incelemede Ortopedi ve Travmatoloji Uzman Dr. Erkut Karaca'nın cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

İHA Yaşam
SON DAKİKA... Yol kenarındaki aracı ekipleri alarma geçirmişti! Dr. Erkut Karaca’dan acı haber: Viyadük altında cansız bedeni bulundu
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Düzce'de özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzman doktoru olarak görev yapan Erkut Karaca'ya ait 81 EK plakalı otomobil Anadolu Otoyolu Düzce geçişi 1. viyadükler mevki otoyol üzerinde park olduğunu gören vatandaşlar çevrede araştırma yaptılar.

Vatandaşlar viyadük altında Karaca'nın hareketsiz yattığını tespit etti. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler Erkut Karaca'nın hayatını kaybettiği belirledi.


Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karaca'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlatıldı.

#DÜZCE #ANADOLU OTOYOLU

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