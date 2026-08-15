SON DAKİKA... Yol kenarındaki aracı ekipleri alarma geçirmişti! Dr. Erkut Karaca’dan acı haber: Viyadük altında cansız bedeni bulundu

Düzce'de özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzman doktoru olarak görev yapan Erkut Karaca'ya ait 81 EK plakalı otomobil Anadolu Otoyolu Düzce geçişi 1. viyadükler mevki otoyol üzerinde park olduğunu gören vatandaşlar çevrede araştırma yaptılar.