SON DAKİKA | Yolcu otobüsü kamyona çarptı! 1 ölü 7 yaralı

Kaza, Ankara-İzmir D300 kara yolu Mersinli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kula'dan Salihli'ye giden Ferit Erdoğdu (46) yönetimindeki yolcu otobüsü, aynı yöne giden Mehmet Işık'ın kullandığı iş makinesi yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kayseri'den Didim'e giden yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1'i ağır 8 yaralı | Video

Savrulan kamyon, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kamyon şoförü Mehmet Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçtaki Özbekistan uyruklu Kamronbek Atajanov, otobüs şoförü Erdoğdu ve otobüsteki 5 yolcu yaralandı.