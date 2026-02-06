SON DAKİKA… Yunus Seyyah isimli sosyal medya fenomeni Yunus Okan için hapis cezası: Kadınları bakın nasıl dolandırmış!

2 YIL 1 AY HAPİS

Yunus Okan ise savunmasında, "H.B.'yi Instagram üzerinden tanırım. Kendisiyle bana ait olan 'yunusseyyah' isimli Instagram sayfam üzerinden iletişime geçmiştim. Kendisiyle görüştüğümüz dönemde borçlarım vardı. Bu borçları ödeyebilmek için kendisine yatırım yapıp para katlayacağımı söyledim. Ancak yatırımın ne şekilde olacağını söylemedim. Kendisi de bu teklifi kabul etti. Bu teklifim üzerine bana 248 bin 900 lira parayı gönderdi. Ben de onun göndermiş olduğu parayı katlayabilmek için bahis oynadım. Ancak oynadığım bahisler sonucunda ondan almış olduğum paraları kaybettim" dedi.

Tanıkların ifadesinin ardından mahkeme heyeti, üzerine atılı suçunu işlediği sabit olduğunu belirterek, suçun işleniş biçim, işlendiği yer ve işlenmesindeki özellikler ile meydana gelen zarar göz önünde bulundurularak, Yunus Okan'ın 2 yıl 1 ay hapis cezası ve 208 bin 320 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.