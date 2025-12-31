SON DAKİKA! Yusuf Güney’in saçında kokain çıktı! Astral seyahatleri kokainle yapmış...

Bilindiği üzere Benzoilekgonin, vücudun kokaini işledikten sonra ortaya çıkardığı ana madde olarak tanımlanıyor. Teknik olarak da "metabolit" deniliyor. Bir test sonucunda "Benzoilekgonin pozitif" ifadesinin yer alması, bilimsel ve hukuki açıdan kişinin kokain kullandığının kesin kanıtı olarak kabul ediliyor.