Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Zehir tacirlerine ağır darbe! Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirdikleri tespit edildi: 63 gözaltı
Giriş Tarihi: 10.07.2026 09:22 Son Güncelleme: 10.07.2026 09:46

SON DAKİKA... Zehir tacirlerine ağır darbe! Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirdikleri tespit edildi: 63 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında düğmeye basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, sosyal medya üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren yayınlar yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. 89 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 63 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde uyuşturucu madde, silah ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
SON DAKİKA... Zehir tacirlerine ağır darbe! Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirdikleri tespit edildi: 63 gözaltı
  • ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma" suçlarına yönelik yürütülen 10 ayrı soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. Soruşturmalarda, 25'i cezaevinde bulunan toplam 119 şüphelinin söz konusu suçlara ilişkin eylemleri tespit edildi. Bunun üzerine 88 şüpheliye ait 89 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, şüpheliler hakkında gözaltı, adreslerinde ise arama ve el koyma işlemleri uygulanmasına karar verildi.

63 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında 63 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

UYUŞTURUCU, SİLAH VE PARA ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 88,20 gram metamfetamin, 57,90 gram bonzai, 12,10 gram esrar, 209 adet sentetik ecza türü ilaç, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 38 bin TL ile 250 avro, 1 adet hassas terazi, 2 adet esrar öğütücü aparat, 3 adet "payp" olarak tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 28 adet tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde paketleme materyali ele geçirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Zehir tacirlerine ağır darbe! Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirdikleri tespit edildi: 63 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA