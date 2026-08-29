Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Zeytinburnu'nda İETT otobüsünü kazaya sürüklemişti: O sürücü hakkında karar! 2 ölü, 16 yaralı
Giriş Tarihi: 29.08.2026 13:17 Son Güncelleme: 29.08.2026 16:51

SON DAKİKA | Zeytinburnu'nda İETT otobüsünü kazaya sürüklemişti: O sürücü hakkında karar! 2 ölü, 16 yaralı

SON DAKİKA | Zeytinburnu sahilde İETT otobüsü, sitenin bahçe duvarına şiddetli bir şekilde çarpmıştı. İstanbul Valiliği, kameraya anbean yansıyan acı kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini 16 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Öte yandan kazaya sebep olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü hakkında karar verildi.

DHA Yaşam
SON DAKİKA | Zeytinburnu’nda İETT otobüsünü kazaya sürüklemişti: O sürücü hakkında karar! 2 ölü, 16 yaralı
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SON DAKİKA | Kaza, saat 17.00 sıralarında Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy istikametinde ilerleyen İETT otobüsünün sürücüsü A.G., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs, bir sitenin bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kazada Solmaz Karadoğan ile 1 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirlendi. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi'nin yan yolunda tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından otobüs olay yerinden kaldırıldı.

O SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazaya ilişkin MOBESE görüntülerinde, otomobiliyle İETT otobüsünün önüne geçtiği ve şoförün dikkatini dağıttığı belirtilen R.S.F., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.S.F., tutuklandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ZEYTİNBURNU #İETT

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SON DAKİKA | Zeytinburnu'nda İETT otobüsünü kazaya sürüklemişti: O sürücü hakkında karar! 2 ölü, 16 yaralı
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