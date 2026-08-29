SON DAKİKA | Zeytinburnu’nda İETT otobüsünü kazaya sürüklemişti: O sürücü hakkında karar! 2 ölü, 16 yaralı

SON DAKİKA | Kaza, saat 17.00 sıralarında Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy istikametinde ilerleyen İETT otobüsünün sürücüsü A.G., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs, bir sitenin bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kazada Solmaz Karadoğan ile 1 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirlendi. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi'nin yan yolunda tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından otobüs olay yerinden kaldırıldı.