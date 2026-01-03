SON DAKİKA: Zonguldak’taki çifte cinayette kahreden detay: Evine taktırdığı kamera eşi ve kızının son anlarını kaydetti



Baba Halil Alkaç

"EVİM SÖNDÜ, HAYATIM BİTTİ"

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy'de geçtiğimiz Aralık ayında meydana gelen olayda, 45 yaşındaki Tülay Ündeş ve 64 yaşındaki annesi Zaide Alkaç, sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Katil zanlısı emekli maden işçisi Yusuf Ü., olay yerinden kaçtıktan sonra jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. Cenaze töreninin ardından konuşan baba Halil Alkaç, yaşadığı dramı şu sözlerle özetledi: "Sözün bittiği yerdeyiz. İki canım gitti, hayatım söndü. En ağır cezayı almasını istiyorum."

KAHREDEN DETAY: GÜVENLİK KAMERALARI SON ANLARI KAYDETTİ

Acılı babanın anlatımına göre, damadı Yusuf Ü. ailesini uzun süredir tehdit ediyordu. Bu tehditler nedeniyle Halil Alkaç, ailesini koruyabilmek ve delil toplayabilmek amacıyla evinin her köşesine güvenlik kamerası taktırdı. Ancak o kameralar, korumak istediği eşinin ve kızının can verdiği anları kaydetmekten öteye geçemedi. "Kamerayı tehditler yüzünden taktırmıştım, şimdi o görüntülerde kızımın ve eşimin son anları var."