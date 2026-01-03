SON DAKİKA: Zonguldak’taki çifte cinayette kahreden detay: Evine taktırdığı kamera eşi ve kızının son anlarını kaydetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşanan kan donduran olayda, boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilen Tülay Ündeş ve annesi Zaide Alkaç'ın son anlarına dair kahreden bir detay ortaya çıktı. Acılı baba Halil Alkaç'ın, damadının tehditleri üzerine evine taktırdığı güvenlik kameraları, ailesinin katledildiği anları saniye saniye kaydetti.
Baba Halil Alkaç
"EVİM SÖNDÜ, HAYATIM BİTTİ"
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy'de geçtiğimiz Aralık ayında meydana gelen olayda, 45 yaşındaki Tülay Ündeş ve 64 yaşındaki annesi Zaide Alkaç, sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Katil zanlısı emekli maden işçisi Yusuf Ü., olay yerinden kaçtıktan sonra jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. Cenaze töreninin ardından konuşan baba Halil Alkaç, yaşadığı dramı şu sözlerle özetledi: "Sözün bittiği yerdeyiz. İki canım gitti, hayatım söndü. En ağır cezayı almasını istiyorum."
KAHREDEN DETAY: GÜVENLİK KAMERALARI SON ANLARI KAYDETTİ
Acılı babanın anlatımına göre, damadı Yusuf Ü. ailesini uzun süredir tehdit ediyordu. Bu tehditler nedeniyle Halil Alkaç, ailesini koruyabilmek ve delil toplayabilmek amacıyla evinin her köşesine güvenlik kamerası taktırdı. Ancak o kameralar, korumak istediği eşinin ve kızının can verdiği anları kaydetmekten öteye geçemedi. "Kamerayı tehditler yüzünden taktırmıştım, şimdi o görüntülerde kızımın ve eşimin son anları var."
Öldürülen Tülay Ündeş
31 YILLIK ŞİDDET SARMALI: "BABA ÖLECEĞİM YİNE GİTMEYECEĞİM"
Baba Alkaç, kızının evliliği boyunca sistematik şiddete maruz kaldığını belirterek şunları söyledi: Kızının 31 yıldır şiddet gördüğünü ve sonunda dayanamayarak baba evine sığındığını anlattı. Damadının tehditleri ve baskısı nedeniyle kızının daha önce intihara kalkıştığını, günlerce yoğun bakımda kaldığını belirtti. Katil zanlısının ailesini sürekli mesajlarla tehdit ettiğini, bu mesajları emniyete teslim ettiklerini vurguladı.
KATLİAMIN GÜNÜ: "ŞİMDİ KONUŞ" DİYEREK ATEŞ AÇTI
Olay günü bir hasta ziyaretinden dönen anne ve kız, köprü üzerinde Yusuf Ü. ile karşılaştı. Görgü tanıkları ve iddialara göre zanlı, aracından av tüfeğiyle inerek "Şimdi konuş" diyerek eşine ve kayınvalidesine 7-8 el ateş etti. Talihsiz anne-kız, kaçmaya çalışsalar da kurşunların hedefi olmaktan kurtulamadı.
KATİL Yusuf Ü.
ZANLININ SUÇ DOSYASI KABARIK
Baba Halil Alkaç, damadının sadece kendi ailesine değil, çevresine de korku saldığını ifade etti. Yusuf Ü.'nün daha önce: Amcasının evini kurşunladığı, Babasının evini yaktığı, kız kardeşini bıçakladığı iddia edildi.
ADALET BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
Şu an tutuklu bulunan Yusuf Ü. hakkındaki yargı süreci devam ederken, Zonguldak halkı ve acılı aile en ağır cezanın verilmesini bekliyor. Halil Alkaç, "3 torunumu ben büyüttüm, o hiçbir zaman babalık yapmadı. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" diyerek yetkililere seslendi.