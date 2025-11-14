SON DAKİKA…5 farklı suç örgütüne operasyon! Kripto uygulamalar ile haberleşip 24 tonun üzerinde uyuşturucu sevk etmişler!

Soruşturma kapsamında Veysi Gündoğan liderliğinde kurulan suç örgütünün ise yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 22 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği, sevkiyatı yapılan uyuşturucunun toplam ağırlığının 5 tonun üzerinde olduğu tespit edildi. Suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 30'unun yurtdışında, 37'sinin cezaevinde, 63 kişinin ise Türkiye sınırları içerisinde olduğu belirlendi. Orhan Turgut liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 4 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği öğrenildi. Uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 600 kilogramın üzerinde olduğu, örgütünün yönetici ve üyelerinden 3'ünün yurt dışında, 1'inin cezaevinde, 5 kişinin ise Türkiye sınırları içerisinde olduğu belirlendi. Kamuran Ata ve Adnan Korkmaz liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurtdışında farklı tarihlerde 6 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği yürütülen soruşturma çerçevesinde belirlendi. Sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 1 tonun üzerinde olduğu tespit edildi. Suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 4 kişinin yurt dışında, 4 kişinin cezaevinde, 11 kişinin ise Türkiye sınırları içerisinde olduğu değerlendirildi.