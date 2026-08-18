SON DAKİKA...Antalya Manavgat’ta zincirleme kaza! 6’sı turist 17 kişi yaralandı...

YARALI TURİSTLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda büyük hasarın meydana geldiği kazada Macaristan uyruklu turistler Zlata Halusz, Sznezsanna Halusz, Kira Halusz, Vitalıj Halusz, Sandor Halusz, Ukraynalı Hanna Marianovych ile Osman Nuri Yerdoğan, Filiz Yerdoğan, Saadet Yılmaz, Ahmet Emir Yılmaz, Sedat Argan, Asya Argan, Aslı Argan, Suat Özaydın, Zeynep Özaydın, Ahmet Fırat Özaydın ve Yavuz Özaydın çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından Manavgat'taki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.