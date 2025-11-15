SON DAKİKA:Antalya’daki sapık öğretmene rekor ceza: 19 öğrenciye cinsel istismardan 465 yıl 9 ay hapis!

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir ilkokulda sekiz yıl önce yaşanan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan cinsel istismar davasında yeni bir gelişme yaşandı. 28 öğrencisine yönelik "nitelikli cinsel istismar" suçlamasıyla yargılanan ve daha önce 636 yıl hapis cezası alan öğretmen Mahmut A.K. hakkında, Yargıtay'ın kısmi bozma kararının ardından görülen yeniden yargılamada rekor bir ceza daha verildi.
İLK KARAR KISMEN BOZULMUŞTU: YARGILAMA YENİDEN BAŞLADI
İlkokul öğretmeni Mahmut A.K., ilk yargılamada 27 çocuk için 621 yıl, bir çocuk için ise 15 yıl olmak üzere toplam 636 yıl hapis cezası almış ve hiçbir indirim uygulanmadan mahkum edilmişti. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi, dosyada rapor eksikliği ve hukuka aykırılıklar tespit edilmesi üzerine kararı Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'ne taşıdı.
Yargıtay, 6 çocuk yönünden rapor eksikliğini, 12 çocuk yönünden ise "hükmü etkileyecek nitelikte hukuka aykırılıklar ve delil yetersizliği" olduğu gerekçesiyle kararı kısmen bozdu. Bunun üzerine yargılama süreci yeniden başladı ve bozulan 12 çocuğun dosyası, rapor eksikliği nedeniyle yeniden incelenen 6 çocuğun dosyasıyla birleştirildi.
MAHKEME, 19 MAĞDUR İÇİN YENİ CEZAYI AÇIKLADI
Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık Mahmut A.K. SEGBİS aracılığıyla katılırken, mağdur çocukların aileleri ve avukatları salonda hazır bulundu. Aileler ortak beyanlarında şikayetlerinin devam ettiğini belirtirken, sanık ise aleyhindeki iddiaları kabul etmediğini ve tahliye talebini yineledi.
Mahkeme heyeti, birleşen dosyada toplam 19 çocuk mağduru yönünden değerlendirme yaparak kararını açıkladı.Yeni karara göre sanık Mahmut A.K.: 12 öğrenci için ayrı ayrı 30'ar yıl, 4 öğrenci için ayrı ayrı 16 yıl 10 ay 15'er gün, 1 öğrenci için 18 yıl 9 ay,1 öğrenci için 13 yıl 6 ay, 1 öğrenci için 6 yıl hapis cezası aldı.
Mahkeme, sanığı "çocukların nitelikli cinsel istismarı" ve çeşitli suçlardan toplam 465 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak yeni mahkumiyet kararını hükme bağladı.