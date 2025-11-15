SON DAKİKA:Antalya’daki sapık öğretmene rekor ceza: 19 öğrenciye cinsel istismardan 465 yıl 9 ay hapis!

İLK KARAR KISMEN BOZULMUŞTU: YARGILAMA YENİDEN BAŞLADI

İlkokul öğretmeni Mahmut A.K., ilk yargılamada 27 çocuk için 621 yıl, bir çocuk için ise 15 yıl olmak üzere toplam 636 yıl hapis cezası almış ve hiçbir indirim uygulanmadan mahkum edilmişti. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi, dosyada rapor eksikliği ve hukuka aykırılıklar tespit edilmesi üzerine kararı Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'ne taşıdı.