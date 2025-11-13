SON DAKİKA:Meteoroloji uyardı! O illere şiddetli yağış ve kar alarmı! Türkiye’de hava değişimi başlıyor

Yayımlanan son hava durumu haritalarına göre, 13 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yağışlar, ülkenin orta ve doğu kesimlerinde etkisini artıracak. Özellikle Sivas ve çevresi, bu sistemin merkezi noktası olacak. Perşembe akşamı ve Cuma gününe geçişte (18:00-06:00 arası), şiddetli yağışın merkezi İç Anadolu'nun doğusundan Karadeniz'in iç ve orta kesimlerine doğru kayarak Sivas, Gümüşhane, Giresun, Erzincan ve Ordu illerini içine alacak.
ANADOLU'NUN KALBİ VE KARADENİZ'DE KIRMIZI ALARM: SEL RİSKİ KAPIDA
Bu bölgelerde metrekareye düşecek yağış miktarının yüksek olması bekleniyor. Yetkililer, dere yataklarında yaşanabilecek ani sel ve alçak bölgelerde su baskınlarına karşı vatandaşların son derece dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor. Yağışlar Cuma (14 Kasım) gecesi saatlerine kadar aralıklarla devam edecek.
KIŞ ERKEN GELDİ: KARLA MÜCADELE BAŞLIYOR
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde ortalama 2 ila 4 derece düşmesiyle birlikte, Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı illerinde kar yağışı ve tipiye dönüşme riski doğdu. Perşembe gününün tüm saatlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu illeri olan Kars, Ardahan ve Erzurum'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı etkili olacak.
Özellikle Erzurum ve Kars çevrelerinde gece sıcaklıkları eksi derecelere düşebilir. Gece saatlerinde sıcaklıkların 0 dereceye yaklaşması ve altına inmesi nedeniyle, karayollarında buzlanma ve don olayları yaşanması bekleniyor. Trafiğe çıkacak sürücülerin kış lastiği ve zincir bulundurması, gizli buzlanma riskine karşı hız limitlerine uyması hayati önem taşıyor.
BATI'DA GÜNEŞLİ VE ILIMAN HAVA HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR
Yağışlı sistem, ülkenin batı ve güneybatı kıyılarını es geçiyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları Perşembe günü boyunca çoğunlukla güneşli ve parçalı bulutlu bir havaya sahip olacak. İstanbul, İzmir ve Antalya gibi metropollerde gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederek 20 derece ve üzerine çıkacak.
Bu durum, kıyı şeritlerinde yaşayan vatandaşlara sonbaharın keyfini çıkarma imkanı sunacak. Ancak, bu bölgelerde de rüzgarın zaman zaman kuvvetli esebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İstanbul, İzmir ve Ankara, Türkiye'nin orta ve doğu bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış ve kar sisteminden büyük ölçüde etkilenmiyor. İstanbul ve İzmir'de 13 Kasım Perşembe günü boyunca hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Bu iki büyükşehirde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederek, özellikle İzmir'de 21 dereceye yaklaşan ılıman bir hava bekleniyor. Bu durum, kıyı kesimlerinde günlük yaşamın sakin ve açık havada süreceği anlamına geliyor. Başkent Ankara'da ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak; gün içinde sıcaklıklar 17-18 derece civarında seyredecek, ancak başkentin güney çevrelerinde hafif yağış geçişleri olasılığı bulunuyor. Genel olarak, üç büyükşehirde de zorlayıcı bir hava koşulu beklenmezken, Perşembe gününün ılıman geçeceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI! ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜNDE HAVA DURUMU
Türkiye, 13 Kasım Perşembe günü batı ve güneybatı kıyılarında 20 derece ve üzerinde sıcaklıklarla güneşli ve parçalı bulutlu bir hava yaşarken; Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlarla karşılaşıyor. Ancak, Cuma (14 Kasım) günü, yağışlı sistemin ülkenin geneline yayılmasıyla birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede düşüyor ve Marmara, Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur veya kar yağışı görülüyor. Cumartesi (15 Kasım) günü yağışlar ağırlıklı olarak doğu ve güneydoğu bölgelerinde devam ederken, sıcaklıklar düşük seyrediyor. Hafta sonunun ikinci günü olan Pazar (16 Kasım) ile birlikte hava durumu tamamen değişiyor; güneşli ve ılıman hava geri dönüyor, batı bölgelerde en yüksek sıcaklıklar tekrar 20 derece civarına yükseliyor ve yağışlar sadece Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde (kar şeklinde) kalıyor. Son olarak, Pazartesi (17 Kasım) günü ülke genelinde açık, güneşli ve sıcak bir hava hakim oluyor, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar 20-25 derece aralığına ulaşarak Türkiye mevsim normallerinin üzerinde ılıman bir haftaya başlangıç yapıyor.
BUGÜN HAVA DURUMU!
13 Kasım 2025 Perşembe günü Türkiye genelinde sabah saatlerinde batı ve güneybatı kıyıları güneşli başlarken; İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve özellikle Sivas, Giresun, Ordu çevrelerini kapsayan geniş alanda kuvvetli yağış uyarıları ile yağmur etkili oluyor. Öğle saatlerinde bu kuvvetli yağış uyarısı daralarak Sivas ve çevresinde yoğunlaşırken, batı ve Ege'de güneşli hava korunuyor; diğer bölgelerde ise yağmur devam ediyor. Akşam ve gece saatlerine doğru, yağışlı sistem ülkenin orta ve doğu bölgelerinde etkisini sürdürüyor; Ege, Akdeniz ve Marmara'da hava açarken, İç Anadolu'nun büyük bir bölümü, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışlar devam ediyor ve özellikle Sivas, Erzincan çevresinde kuvvetli yağış riski sürüyor. Cuma (14 Kasım) gecesine girerken ise yağışlı sistemin merkezi doğuya kayıyor, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da şiddeti korunan yağışlar ve kar yağışı bekleniyor; bu bölgelerde sel ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerekiyor.
HANGİ İLLERE NE KADAR YAĞIŞ DÜŞECEK?
Türkiye genelinde yağışlar, Perşembe (13 Kasım) ve Cuma (14 Kasım) günleri en şiddetli dönemini yaşayacak; İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun geniş bir kuşağında günlük 21 ila 50 mm arasında yüksek miktarda yağış beklenirken, ülkenin orta kesimleri de 6 ila 20 mm yağış alacak. Cumartesi (15 Kasım) günü yağışın merkezi doğuya kayacak ve Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümü yine 21 ila 50 mm yağışla en riskli bölge olmaya devam edecek. Pazar (16 Kasım) günü ise yağışlar büyük ölçüde azalacak ve sadece ülkenin en doğu sınırları (Van, Hakkari çevreleri) ve Karadeniz'in bazı iç kesimlerinde 6 ila 20 mm civarında hafif yağışlar görülecek. Son olarak, Pazartesi (17 Kasım) günü yağışlı sistem ülkeyi tamamen terk ederek, sadece Ege kıyı şeridinde yerel olarak 6 ila 20 mm yağış bırakması beklenirken, Türkiye'nin geri kalan bölgelerinde yağışsız ve açık bir hava hakim olacak.
81 İLDE TEK TEK HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas ve Samsun, Giresun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MARDİN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Parçalı bulutlu