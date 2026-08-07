SON DAKKA... Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheliden 8’i gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

14 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarını işlediklerine yönelik deliller elde edildi. Bu kapsamda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılması kararlaştırıldı.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında şu ana kadar 8 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.