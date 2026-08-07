Haberler Yaşam Haberleri SON DAKKA... Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheliden 8'i gözaltında
Giriş Tarihi: 7.08.2026 09:09 Son Güncelleme: 7.08.2026 09:25

SON DAKKA... Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheliden 8'i gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ile fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
SON DAKKA... Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheliden 8’i gözaltında
  • ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

14 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarını işlediklerine yönelik deliller elde edildi. Bu kapsamda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılması kararlaştırıldı.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında şu ana kadar 8 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ANKARA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKKA... Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheliden 8'i gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA