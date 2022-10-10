Son depremler listesi 10 Ekim 2022: En son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç şiddetinde?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini yayınlandı. Listeye göre; 10 Ekim Perşembe ülke genelinde pek çok noktada küçük şiddetlerde deprem meydana geldi. Bu noktada; vatandaşlar "En son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Son depremler listesi 10 Ekim 2022.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.10.10 15:37:14 38.2563 45.4785 7.3 -.- 4.3 4.3 IRAN İlksel
2022.10.10 15:13:48 36.0612 33.6658 14.4 -.- 1.8 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2022.10.10 13:57:11 40.4497 29.3525 0.0 -.- 1.1 -.- ORNEKKOY-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2022.10.10 12:35:39 35.9612 24.0057 31.7 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.10 12:29:37 41.1512 26.5553 0.0 -.- 1.8 -.- KURTBEY-UZUNKOPRU (EDIRNE) İlksel
2022.10.10 12:29:25 40.7792 32.3730 5.3 -.- 1.7 -.- ERTUGRULKOY-GEREDE (BOLU) İlksel
2022.10.10 11:25:25 38.8828 43.3968 12.9 -.- 2.7 -.- KUMLUCA-(VAN) İlksel
2022.10.10 11:13:43 36.9570 27.8332 2.1 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.10 10:52:07 39.1513 29.1022 6.5 -.- 1.8 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2022.10.10 09:10:55 37.0755 28.4473 4.0 -.- 2.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.10.10 08:38:53 39.2010 28.9590 10.5 -.- 2.1 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2022.10.10 08:35:45 39.1308 29.0197 5.1 -.- 2.1 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2022.10.10 05:19:02 38.8565 27.6385 6.0 -.- 2.6 -.- YENIOSMANIYE-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2022.10.10 04:54:31 38.8802 27.6818 12.6 -.- 1.4 -.- MECIDIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.10.10 04:28:56 40.7367 42.7825 17.6 -.- 1.8 -.- KUYTUCA-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.10 03:24:37 38.6742 43.1545 26.3 -.- 1.7 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2022.10.10 03:08:06 38.9282 43.5732 11.8 -.- 1.2 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel
2022.10.10 02:55:53 38.7332 43.4605 5.5 -.- 2.6 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel
2022.10.10 01:33:48 41.4197 25.9377 5.0 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.10.10 00:16:49 34.4513 25.7337 14.1 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
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