Son depremler listesi 10 Ekim 2022: En son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç şiddetinde?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini yayınlandı. Listeye göre; 10 Ekim Perşembe ülke genelinde pek çok noktada küçük şiddetlerde deprem meydana geldi. Bu noktada; vatandaşlar "En son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Son depremler listesi 10 Ekim 2022.