Son depremler listesi 10 Kasım 2021: En son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç şiddetinde?

"En son deprem nerede ve ne zaman oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. Güncel son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulurken 10 Kasım bugün Malatya, Antalya, Çankırı, Konya, Adana gibi illerde küçük şiddetlerde sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. İşte son depremler listesi 10 Kasım 2021.