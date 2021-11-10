Son depremler listesi 10 Kasım 2021: En son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç şiddetinde?

"En son deprem nerede ve ne zaman oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. Güncel son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulurken 10 Kasım bugün Malatya, Antalya, Çankırı, Konya, Adana gibi illerde küçük şiddetlerde sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. İşte son depremler listesi 10 Kasım 2021.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.11.10 10:51:10 38.3478 38.8552 5.0 -.- 2.1 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.10 09:57:25 37.0843 30.4413 2.8 -.- 1.7 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2021.11.10 09:55:23 35.1463 25.2992 6.1 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.10 09:42:03 38.9943 26.1143 5.4 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.10 09:05:43 36.1767 30.1938 5.0 -.- 1.8 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2021.11.10 08:53:23 39.7842 26.0713 5.6 -.- 3.2 3.0 ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.10 08:51:10 40.6848 33.4533 7.9 -.- 1.4 -.- YOLKAYA-KORGUN (CANKIRI) İlksel
2021.11.10 08:47:33 37.3862 35.0745 5.0 -.- 2.3 -.- CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel
2021.11.10 07:44:16 37.9152 32.0813 4.8 -.- 1.8 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel
2021.11.10 07:32:29 35.0822 25.2785 12.3 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.10 06:45:37 35.0943 25.2880 8.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.10 06:37:43 40.6717 33.5502 5.8 -.- 2.5 -.- ALPSARI-KORGUN (CANKIRI) İlksel
2021.11.10 04:38:57 37.8758 32.1088 5.2 -.- 2.5 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel
2021.11.10 02:32:46 36.8833 27.5070 2.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.10 02:25:17 38.5770 39.4968 1.6 -.- 2.0 -.- KORUCU-(ELAZIG) İlksel
2021.11.10 02:16:16 38.4793 41.8178 1.8 -.- 1.8 -.- KAVAKBASI-MUTKI (BITLIS) İlksel
2021.11.10 01:55:03 38.3442 38.7133 2.6 -.- 1.8 -.- BENTKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.10 00:32:25 35.1320 25.1363 2.1 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.10 00:24:46 37.8508 32.1093 7.7 -.- 1.4 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel
2021.11.10 00:16:14 35.4395 25.3028 5.9 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
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