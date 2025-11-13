ANLIK SON DEPREMLER 13 KASIM 2025: Balıkesir peş peşe sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile deprem mi oldu?

Balıkesir, son dönemde artan sismik hareketlilikle gündemde. Özellikle Sındırgı merkezli son 4.7 büyüklüğündeki deprem, bölge halkının endişesini artırdı. Sabah saatlerinde kaydedilen bu önemli sarsıntı sonrasında, gözler hızla AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün paylaştığı verilere çevrildi. Bölgedeki vatandaşlar ve tüm Türkiye, Balıkesir son depremler listesini ve depremin derinliği ile merkez üssüne dair detayları öğrenmeye çalışıyor.