SON DEPREMLER LİSTESİ 28 EKİM 2025: Balıkesir’de sarsıntılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede?

28 Ekim 2025'te Türkiye'de yaşanan depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri, "Az önce deprem oldu mu?" sorusuna yanıt veriyor. Bugün özellikle Balıkesir'de peş peşe sarsıntılar kaydedildi. İşte 28 Ekim 2025 son depremler listesi.
BALIKESİR'DE DEPREM!
AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 22:50'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
28 EKİM 2025 KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.
