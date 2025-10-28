SON DEPREMLER LİSTESİ 28 EKİM 2025: Balıkesir’de sarsıntılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede?

28 Ekim 2025'te Türkiye'de yaşanan depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri, "Az önce deprem oldu mu?" sorusuna yanıt veriyor. Bugün özellikle Balıkesir'de peş peşe sarsıntılar kaydedildi. İşte 28 Ekim 2025 son depremler listesi.