Haberler Yaşam Haberleri “Son Durak” operasyonu… 577 bin uyuşturucu hap ele geçirdiler
Giriş Tarihi: 20.11.2025 10:07

“Son Durak” operasyonu… 577 bin uyuşturucu hap ele geçirdiler

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; satılarak piyasa sürülmek üzere bir adreste depolanan 577 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirdi. Bir kişi yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Son Durak operasyonu… 577 bin uyuşturucu hap ele geçirdiler

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalarda önemli bir tespit yaptı. Tespitlerin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri operasyon düzenledi. İstanbul'un Zeytinburnu İlçesi'nde uyuşturucu maddelerin satılarak piyasa sürülmek üzere depolandığı ve "Dağıtım Merkezi" olarak kullanılan bir depoya baskın düzenlendi. Bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda 577 bin 500 adet uyuşturucu hap ve altı bin adet boş ilaç kutusu ele geçirildi. "Son Durak" ismi verilen uyuşturucu operasyonuyla sevkiyat öncesinde ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
“Son Durak” operasyonu… 577 bin uyuşturucu hap ele geçirdiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz